Президент Сирии и его жена заболели COVID-19
08.03.2021, 15:46,
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Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма заразились коронавирусом. Об этом сообщила канцелярия сирийского президента в Twitter 8 марта.
Супруги Асад решили сдать тест на COVID-19 после появления легких симптомов, результат оказался положительным.
“Результаты ПЦР-тестов показали, что они оба инфицированы коронавирусом”, – отметили в канцелярии.
* * * * * * * * * – 19 * * # * * # * _ * * * PCR * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . pic.twitter.com/zZ9O1hZA2z
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 8, 2021
Асад и его жена чувствуют себя хорошо, они продолжат работать дома на самоизоляции, говорится в заявлении.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Сирии с начала пандемии коронавирусом заразились почти 16 тыс. человек, выздоровели около 10,4 тыс., а умерли более 1 тыс.
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