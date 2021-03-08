 

Президент Сирии и его жена заболели COVID-19

08.03.2021, 15:46, Новости дня
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Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма заразились коронавирусом. Об этом сообщила канцелярия сирийского президента в Twitter 8 марта.

Супруги Асад решили сдать тест на COVID-19 после появления легких симптомов, результат оказался положительным.

“Результаты ПЦР-тестов показали, что они оба инфицированы коронавирусом”, – отметили в канцелярии. 

* * * * * * * * * – 19 * * # * * # * _ * * * PCR * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . pic.twitter.com/zZ9O1hZA2z

— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 8, 2021

Асад и его жена чувствуют себя хорошо, они продолжат работать дома на самоизоляции, говорится в заявлении.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Сирии с начала пандемии коронавирусом заразились почти 16 тыс. человек, выздоровели около 10,4 тыс., а умерли более 1 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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