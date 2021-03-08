 

Мендель о Порошенко: Подлый, пользуется грязными инструментами, опасный

08.03.2021, 15:46, Разное
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что предыдущий президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко не делает ничего полезного для государства, заявила в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

Она отметила, что предыдущий президент занимается только обвинениями.

– Петр Алексеевич только тем и занимается, что обвиняет… Я пока не вижу, чтобы он делал что-то полезное для государства, но обвинять – это, конечно, его, – сказала Мендель.

Журналистка попросила собеседницу охарактеризовать экс-президента несколькими словами.

– Подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный, – сказала Мендель.

Бацман спросила, кто для Украины большее зло – Порошенко или кум президента РФ, народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук.

– Они идентичны, как по мне. Они оба работают на разделение страны. Если честно, как коммуникационщик еще при правлении Петра Порошенко я заметила очень много схожих тенденций. Они действуют одинаковыми способами, они никак не влияют на единство страны, не помогают вернуть наши оккупированные территории, не помогают двигаться к миру и восстанавливать украинскую экономику. Возможно, хуже Медведчук. Может, потому, что, как мне кажется, он сильнее, – ответила пресс-секретарь Зеленского.

По ее мнению, у Порошенко нет шансов опять занять президентский пост, потому что “украинцы этого не позволят”.

Мендель не ответила на вопрос, правда ли, что в начале президентства Порошенко пытался наладить отношения с Зеленским.

– Я не знаю, возможно, – сказала она.

Бацман напомнила, что во время предвыборных дебатов в 2019 году Зеленский сказал Порошенко: “Я не ваш оппонент, я ваш приговор”, и спросила у Мендель, стал ли, по ее мнению, Зеленский приговором Порошенко.

– Я думаю, что когда он стал шестым президентом, это уже был приговор. Это действительно была электоральная революцию. Она была очень серьезной, – отметила Мендель.

Весной 2019 года Зеленский выиграл выборы президента Украины у на тот момент главы государства Порошенко. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%, они вышли во второй тур. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

В мае 2020 года Зеленский заявил, что, в отличие от своего предшественника, он – “честный и порядочный”. “Я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент”, – сказал глава государства. Он отметил, что не готов сотрудничать “с олигархом Порошенко”.



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