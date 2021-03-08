 

“Соглашаюсь с мамой”. Dzidzio высказался о своем будущем отцовстве

08.03.2021, 15:46, Новости дня
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Украинский певец Dzidzio заявил, что проживающая в Италии мама начинает телефонный разговор с напоминаний, что ему пора задуматься о продолжении рода. Об этом артист рассказал Кате Осадчей в эфире передачи “Світське життя”, которая 6 марта вышла на канале “1+1”. 

“Соглашаюсь со всеми и с мамой точно так же – надо думать о продолжении жизни. Мама права – маленькие дети открывают в людях новые грани, новую любовь, новое поведение. Думаю, время пришло”, – признался артист.

Отвечая на вопрос ведущей, почему его жена певица Slavia в январе 2021 года без него отдыхала в Республике Доминикане, заявил, что ему большее удовольствие приносит не отдых, а работа.

Михаил и Ярослава Хома познакомились во время учебы в музыкальном училище 20 лет назад. Артисты поженились в 2013 году. Супруга Dzidzio строит сольную карьеру под сценическим псевдонимом Slavia.

По словам артистки, она мечтает стать матерью, но у ее мужа “нет времени”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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