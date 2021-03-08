В Украинском институте нацпамяти считают нелогичным выходной в день победы трудовых прав женщин

08.03.2021, 15:46, Новости дня

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Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович 8 марта в эфире телеканала “Украина 24” озвучил позицию института относительно возможной отмены выходного в Международный женский день.

“Позиция института такова. Если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день”, – сказал он.

Глава УИНП считает, что выходной 8 марта – “не столь принципиальная тема, как то, какими смыслами его наполнять”.

Дробович отметил, что в Украине завершается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах, и в числе прочего общество сможет обсудить в том числе вопрос, делать ли 8 марта нерабочим днем.

“Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, будут за выходной”, – считает он.

В 2019 году на тот момент глава УИНП Владимир Вятрович заявлял, что день, посвященный борьбе за права женщин, потерял свое первоначальное правозащитное значение и превратилось в праздник, когда просто приветствуют одну часть общества – женскую.

В 2017 году Верховная Рада рассматривала законопроект об изменении праздничных и нерабочих дней в Украине, в котором предлагали отменить выходной 8 марта. Депутаты не поддержали эту инициативу и упразднили только один выходной – 2 мая.

Международный женский день является государственным праздником в ряде стран, преимущественно постсоветских. Впервые его отпраздновали в 1909 году в США по инициативе Социалистической партии Америки. По предложению Клары Цеткин в 1910 году праздник стал международным. В 1977 году СССР инициировал получение международного статуса. Тогда он начал называться Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.

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