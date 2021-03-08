Исследователи: Использование маски при интенсивных упражнениях не опасно для здоровья

08.03.2021, 15:42, Разное

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Итальянские исследователи доказали, что использование маски при интенсивных упражнениях не опасно для здоровья. Более того, лицевые повязки защищают от коронавируса.

Учёные из Милана провели необычный эксперимент: предложили 12 спортсменам, учитывая коронавирусную ситуацию, позаниматься в масках на тренажерах, а потом без средств индивидуальной защиты. Были проведены подробные анализы органов дыхания и сердечной деятельности при выполнении физических упражнений.

Учёные обнаружили некоторые изменения в состоянии добровольцев, однако они не представляли никаких рисков для здоровья. Поэтому эксперты считают, что маски можно и нужно носить во время интенсивных упражнений. Это уменьшит передачу инфекции SARS-CoV-2 между людьми, которые посещают спортивные залы.

Источник: www.medikforum.ru