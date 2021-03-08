Ученый из КФУ Нефедьев рассказал о тайнах формирования сверхмассивных черных дыр

08.03.2021, 15:42, Разное

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Российский ученый из Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Нефедьев рассказал, удалось ли астрофизикам раскрыть тайну рождения сверхмассивных черных дыр. По словам специалиста, эти объекты все еще мало изучены, но есть две теории, объясняющие их происхождение.

Так, первые сверхмассивные черные дыры сформировались после схлопывания звезды, из которых образовались самые древние галактики. Эта теория является классической. Набор дальнейшей массы объясняется тем, что у черных дыр было достаточно времени на поглощение падающих на них небесных тел, пояснил директор Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев.

Вторая теория является современной. Ее сторонники считают, что сверхмассивные черные дыры появились из темной материи сразу после возникновения Вселенной. Уже позднее вокруг них начали формироваться галактики, поскольку они являются мощным центром притяжения, ведь даже свет не может покинуть ее, если окажется за горизонтом событий.

На сегодняшний день обе гипотезы имеют большое количество сторонников, но постепенно именно современная теория становится более популярной. Ее подтверждают даже компьютерные модели. Но сказать наверняка, как события происходили в прошлом сейчас невозможно из-за недостаточного количества информации и многих нерешенных проблем в современной астрофизике, добавил Нефедьев.

Источник: realnoevremya.ru