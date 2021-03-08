Singapore Airlines запустила приложение для подтверждения отрицательного теста на коронавирус

08.03.2021, 15:42, Разное

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Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines первая в мире запустила мобильное приложение, разработанное Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). С помощью него пассажиры могут подтвердить свои отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

Перед использованием приложения необходимо сдать тесты на коронавирус в аккредитованных в Сингапуре учреждениях. Если тест будет отрицательным, то человеку позволят совершить перелет. В ином случае он не сможет воспользоваться услугами авиакомпании.

После сдачи теста пользователю необходимо создать персональный профиль в приложении. В нем указываются паспортные данные и информация о том, куда пассажир хочет попасть. Результаты тестирования загружаются в профиль автоматически, после чего их потребуется предъявить в аэропорту Чанги. Затем пассажиру позволят пройти регистрацию на рейс.

На сегодняшний день приложение функционирует в тестовом режиме. В Индонезии уже есть аккредитованные медицинские центры, где можно сделать тесты. В авиакомпании полагают, что в скором времени аналогичные клиники откроются в других городах, куда регулярно летают самолеты Singapore Airlines.

Источник: news.ru