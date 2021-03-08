Президент Сирии Асад заболел коронавирусом

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08.03.2021, 15:24, Новости дня
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Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад заболели коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского лидера.

«Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал инфицирование коронавирусом. Они находятся в стабильно состоянии и будут продолжать работать во время самоизоляции», – говорится в сообщении канцелярии в Twitter,

Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».



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