На МКС приступили к герметизации второй трещины в российском модуле

08.03.2021, 15:24, Новости дня

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Экипаж Международной космической станции (МКС) начал герметизацию второй трещины в российском модуле «Звезда», следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА.

«У нас предстоит трехдневная работа по герметизации», – сказал космонавтам специалист подмосковного Центра управления полетами, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию переговоров.

Специалист добавил, что в промежуточной камере российского модуля космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков должны очистить спиртовыми салфетками место между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом отсека, после чего нанести три слоя герметика.

Ранее сообщалось, что космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты: Рыжиков сверлит отверстия, а Сергей Кудь-Сверчков удаляет стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предлагали закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.