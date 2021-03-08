 

ЕК назвала сроки презентации проекта ковид-паспортов

08.03.2021, 15:24, Новости дня
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Еврокомиссия (ЕК) представит первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе 17 марта, решение же об их практическом применении будет приниматься позднее, сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.

«17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск». Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС», – передает слова Мамера ТАСС.

Ранее сообщалось, что паспорта с информацией о вакцинации от коронавируса могут вызвать угрозу срыва туристического сезона в 2021 году.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Москва осудила  решение саммита Евросоюза о введении ковид-паспортов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, их появление будет означать принудительную вакцинацию, что противоречит основам демократии. Однако и в самой Европе также нет единства относительно необходимости этого документа, с которым, впрочем, связывают открытие внутренних и внешних границы ЕС.



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