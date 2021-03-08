Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри: расизм во дворце, мысли о суициде, тяжелые отношения с принцем Чарльзом и заработок после “мегзита”

08.03.2021, 15:08, Разное

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В минувшее воскресенье, 7 марта, в США на экраны вышло, без преувеличения, интервью года — Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. И оно не разочаровало тех, кто ждал каких-то суперсекретных подробностей из жизни британской королевской семьи. Кстати, накануне стало известно, что продюсерская компания Опры заработала на трансляции беседы с герцогом и герцогиней от 7 до 9 миллионов долларов — примерно столько для телеканала CBS стоили права на ее трансляцию. Сколько же Меган и Гарри заработали на своей откровенности, неизвестно: за несколько дней до выхода интервью на экраны их представители сообщили, что супруги сами отказались от любых гонораров и не получили ни копейки. При этом ранее они же говорили, что если и дадут кому-либо интервью, то минимум за миллион долларов, который потратят на благотворительность. И еще немного статистики: по данным Daily Mail, двухчасовой выпуск шоу Опры этой ночью показали в 68 странах (в том числе в Великобритании, Австралии, Канаде, Италии и Германии), права на показ в каждой стране канал CBS продал за 1-1,5 миллиона долларов, а 30-секундные рекламные вставки во время выпуска стоили минимум 300 тысяч долларов.

Мы уже рассказали о самых громких заявлениях пары: о поле их будущего ребенка и планах насчет дальнейшего расширения семейства, о тайной свадьбе за несколько дней до официальной церемонии, о вражде Меган с Кейт Миддлтон и о ее отношениях с королевой Елизаветой II. Но это далеко не все, на что стоило обратить внимание при просмотре главной премьеры сезона. HELLO.RU собрал все самое важное, сказанное младшим сыном принцессы Дианы и его женой.

О жизни Меган до свадьбы с Гарри

В детстве я мало что знала о британской королевской семье. Дома об этом никогда не говорили, поэтому я ни за кем не следила и никогда не искала своего мужа. Я просто не чувствовала в этом необходимости. Возможно, поэтому я была очень наивной, когда попала туда.

О королевском протоколе и этикете

По словам Меган, Гарри научил ее делать реверанс за несколько минут до первой встречи с королевой Елизаветой II:

Видимо, я сделала очень глубокий реверанс, чего я не запомнила,

— сказала Меган, добавив, что прочие нюансы этикета она “гуглила” или уточняла у Гарри:

Я оставила свою карьеру и всю свою прежнюю жизнь, чтобы быть с ним. Я написала письма его семье, говорила им, что я в их распоряжении. Но оказалось, что нет никаких книг и инструкций “Как быть принцессой”: как говорить, как ставить ноги. По крайней мере, у меня их не было. Меня никто ничему не учил, даже гимну, я сама все изучала по ночам с помощью Google.

О жизни Меган под контролем

Когда я спрашивала, могу ли пойти на ужин с друзьями, мне говорили: “Нет, тебя слишком много, ты повсюду!” Хотя, по сути, я выходила из дома всего два раза за четыре месяца. Все постоянно думали о том, как это выглядит, а не о том, каково мне, какие чувства я испытываю в этот момент. Многие могут это понять после карантина… Я запуталась от информации в СМИ, тогда я как никогда чувствовала себя одиноко. С момента, как я стала частью их семьи, я не видела своего паспорта, водительских прав и ключей от машины. И была очень рада держать их в руках, когда мы стали жить самостоятельно.

О британских таблоидах

Моим родителям велели на все отвечать: “Без комментариев”. Я верила, что защищена, но как только мы поженились, я поняла, что это не так. Более того, они готовы лгать во имя защиты других членов семьи. Но не меня,

— призналась Меган. Гарри продолжил тему СМИ:

Я понимаю, насколько симбиотичны отношения королевской семьи и прессы. Насколько велик страх, что таблоиды ополчатся на них. Существует невидимый контракт между королевской семьей и британскими таблоидами. Проще говоря, член королевской семьи должен чуть ли не поить и кормить репортеров, чтобы о вас в прессе писали хорошо.

О расизме в стенах дворца

До рождения ребенка не утихали разговоры, насколько темной может быть его кожа, как это будет выглядеть и что это будет значить,

— призналась Меган. На уточняющий вопрос Опры, кто же обсуждал подобное, Меган отказалась отвечать, сказав лишь, что “не хочет наносить этим еще больший урон королевской семье”, а Гарри добавил:

Это было в самом начале. Мне некомфортно делиться такими подробностями.

Об отношении к сыну Меган и Гарри — Арчи Харрисону

Во дворце решили, что Арчи не будет принцем, и поэтому ему не собирались выделять охрану. Это было действительно тяжело. Это обсуждалось в течение нескольких месяцев, пока я не сказала: “Подождите секунду. Как это работает? Если только титул влияет на уровень его защиты… Не мы создали эту чудовищную машину вокруг себя, вы позволили этому случиться, поэтому наш сын обязан быть в безопасности”… Когда ты — внук будущего монарха, то Арчи и наш будущий ребенок автоматически считаются принцем и принцессой… Это не их право забирать титул. Во время беременности они сказали, что хотят ради этого нарушить протокол, лишив Арчи титула, а я спросила: “Почему?”… Ответа я так и не получила.

О суицидальных мыслях Меган

Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающая мысль, которая была для меня единственным выходом и решением всех проблем. Мне было стыдно признаваться в этом Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то сделаю это. Я помню, как сказала об этом Гарри, и он сильно сжал мою руку и сказал: “Нет, я не думаю, что тебе стоит уходить. Не оставляй меня одного”. На фотографиях с того вечера (разговор состоялся перед их появлением на шоу Цирка дю Солей в Альберт-Холле в январе 2019 года) видно, как Гарри стискивает мою руку, несмотря на широкие улыбки. Мы оба держались изо всех сил,

— вспомнила Меган, а Гарри добавил, что это подтолкнуло его к первому откровенному разговору с родственниками, но они ничего не предприняли:

Ничем хорошим это не кончится, думал я, но мне было стыдно признаваться, что Меган нужна помощь. В семье есть устоявшееся мнение, что мы все через это прошли, что это уже привычный процесс.

Меган призналась, что обратилась к “высокопоставленному члену королевской семьи” (имени его она решила не называть), чтобы получить медицинскую и психологическую помощь, но ей было в этом отказано:

Мне сказали, что это невозможно, потому что “это не пойдет на пользу “Фирме” (синоним королевской семьи – прим. ред.).

О выходе из королевской семьи

Гарри заявил, что отойти в сторону было исключительно его решением, а не Меган, и она никогда не подталкивала его к этому:

Это не было “уходом” — мы, скорее, отступали и отступали. Окружающая среда была вредна для нас, и многие это видели. Все мы знаем, что такое британская пресса. Я подумал: “Это токсично”. Поэтому я сделал то, что сделал бы любой муж и отец — оградил от этого свою семью.

Герцогиня Камилла, принц Филипп, принц Чарльз, королева Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл, Дория Рэгланд, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принц Джордж

О финансах и источниках заработка после “мегзита”

Моя семья буквально отрезала меня в материальном плане. Но у меня были средства, которые мне оставила мама. Она как будто предвидела все это, я словно ощущал ее присутствие во время всего этого процесса. Я очень счастлив и чувствую огромное облегчение, что сегодня могу говорить с вами, сидя рядом с женой. Даже не могу представить себе, каково ей (принцессе Диане – прим. ред.) было проходить через подобное в одиночку много лет назад. Потому что вдвоем это было невероятно сложно. Мы никогда не планировали заключать контракты с Netflix и Spotify, но когда меня отстранили от финансирования в первой половине 2020 года, выхода у нас не оставалось. У нас прекрасный дом и семья, веселые собаки. Мы ни о чем таком не думали в начале пандемии, но наши друзья сказали, а как же стриминги? Было много вариантов, но мной двигала одна мысль: нужно заработать денег и нанять охрану, чтобы моя семья была в безопасности.

О психологических манипуляциях родственников

Если бы не Меган, я бы не выбрался. Я был в ловушке этой системы, как мои брат и отец — они не могут уйти. И я не видел никакого выхода, даже не понимал, что я в ловушке. Но я встретил Меган, и наши миры объединились… У моей семьи было много возможностей показать свою поддержку в вопросе цвета кожи, но за три года никто так ничего не сказал в нашу защиту. И это притом, что 70 членов-женщин Парламента заявили, что в прессе недопустимы подобные “колониальные замашки”, но моя семья проигнорировала это. Это было больно… Я очень горжусь своей женой, она родила ребенка в непростое для нас время. Каждый день я приезжал домой из Лондона и видел кормящую нашего сына Меган в слезах. Мы сделали то, что должны были сделать.

Об отношениях принца Гарри с отцом

В какой-то момент он перестал отвечать на мои звонки, но все равно я считаю, что в этих отношениях есть, над чем поработать. Я немного разочарован его реакцией, потому что он в свое время прошел через нечто подобное. Он знает, что такое боль. Арчи — его внук. Они знают только то, что знают — или то, что им говорят. Но в то же время я всегда буду любить его, несмотря ни на что, и я пытался ему объяснить, что происходит. Один из моих главных приоритетов – попытаться наладить наши отношения.

Об отношениях принца Гарри со старшим братом

Я очень люблю Уильяма, он мой брат, мы вместе прошли через ад (смерть их мамы — принцессы Дианы – прим. ред.), но сейчас у нас разные пути. На данный момент в отношениях пустота. Но время лечит все. Мы сделали то, что должны были сделать.

Королева Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Джордж

О своей нынешней жизни

Я жалею лишь о том, что поверила в то, что буду защищена в британской королевской семье. Если бы я знала, что так будет, я бы сделала для них больше. Но теперь, когда мы живем в другом мире, мы не выживаем, у нас все в порядке, для нас это — новое начало. Так что у моей истории с принцем счастливый конец. Это лучше, чем любая сказка, которую вы когда-либо читали,

— сказала Опре Меган, а Гарри добавил:

Я говорил в этом году с бабушкой больше, чем за последние несколько лет вместе взятые. И никогда ничем не хотел обидеть ее, я ее слишком уважаю, чтобы так поступать… Если бы нас поддержали, мы бы остались в королевской семье. Я горжусь Меган, она спасла всех нас.

О последствиях этого интервью

Я не знаю, чего они могли ожидать после нашего длительного молчания в то время как дворец увековечивал в СМИ ложь о нас. Если говорить о риске потерять что-то из-за этого интервью, скажу прямо — многое и так уже потеряно. Я потеряла отца, неродившегося ребенка, часть своей личности, практически потеряла свое имя, и я все это оплакиваю, – заключила Меган.

Напомним, интервью вышло на фоне скандала с информационными “вбросами” в британские таблоиды насчет “травли” Меган по отношению к персоналу Кенсингтонского дворца и болезни супруга Елизаветы II и деда принца Гарри, принца Филиппа — уже почти месяц монарх находится в больнице. На прошлой неделе стало известно, что 99-летний принц перенес операцию на сердце и теперь ему предстоит восстановление.