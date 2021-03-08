Компания Apple прекратила выпуск моноблочного компьютера iMac Pro

08.03.2021, 15:00, Новости дня

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В компании Apple официально огласили о прекращении выпуска моноблочного ПК модели iMac Pro. На сайте производителя размещена информация о том, что обновлений к нему больше не будет. Устройство все еще можно приобрети с распродажи складских запасов.

Однако Apple начинает выпуск одноименного ПК с улучшенными техническими характеристиками. В частности, новый моноблок получит 27-дюймовый экран с качеством изображения 5К. Там будет использована видеокарта AMD Redeon Pro 5700 XT, а также процессор Intel Core i9.

Информация о новой версии моноблока поступила из достоверных источников, однако она пока еще не носит официального характера. Дело в том, что Apple еще не совсем готова к презентации, о дате которой разработчик наверняка сообщит в ближайшее время.