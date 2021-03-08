 

Две модели смартфонов Redmi останутся без процессоров Qualcomm

08.03.2021, 15:00, Новости дня
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Компания Redmi провела презентацию двух новых моделей смартфонов, которые выходят на мировой рынок. Речь идет о Note 10S и Note 10 5G. Некоторым разочарованием стало отсутствие ожидаемого процессора Qualcomm. Впрочем, гаджеты и без него получились неплохими.

Версия Redmi Note 10S построена на базе процессора MediaTek Helio G95. В Note 10 5G использован чип MediaTek Dimensity 700. Первый гаджет оснащен дисплеем с диагональю на 6,43 дюйма. Максимальное разрешение снимков главной камеры достигает 48 Мп. К аккумулятору емкостью 5000 мАч подходит быстрое зарядное устройство на 33 Вт.

Модель Note 10 5G получила экран с диагональю 6,5 дюйма. Камера также состоит из трех датчиков, главный из которых рассчитан на 48 Мп. Батарея по емкости такая же, как в предыдущем случае. Только зарядка чуть слабее – 18 Вт.



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