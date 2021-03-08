Российские спецслужбы подрывали доверие к западным вакцинам от COVID-19 в четырех онлайн-изданиях – The Wall Street Journal

08.03.2021, 14:56, Новости дня

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Российские спецслужбы распространяли дезинформацию о западных вакцинах от COVID-19, в том числе о разработке Pfizer и BioNTech в нескольких онлайн-изданиях, написала газета The Wall Street Journal 7 марта со ссылкой на американских чиновников.

Сотрудник глобального центра взаимодействия, подразделения Госдепартамента США, которое борется с зарубежной пропагандой и дезинформацией, насчитал всего четыре издания, подконтрольных спецслужбам РФ. Порталы подрывают уверенность людей в западных вакцинах, подвергая сомнению их безопасность и эффективность, отметил он.

По словам источника газеты ресурсами “Новое восточное обозрение” (New Eastern Outlook) и Oriental Review управляет и владеет Служба внешней разведки. В этих изданиях содержатся академические публикации, отражающие события на Ближнем Востоке, в Азии и Африке с комментариями о роли США в мире.

Кроме этого, по информации газеты, сайтом информационного агентства News Front руководит ФСБ и финансирует Кремль. Портал Rebel Inside, который освещал беспорядки и протесты и теперь бездействует, контролирует ГРУ.

Читательская аудитория этих СМИ невелика, но, как считают официальные лица США, эти ресурсы распространяют ложную информацию через другие российские и международные СМИ. Некоторые статьи “Нового Восточного Обозрения” перепечатываются в блогах и на международных новостных сайтах, утверждает газета. В качестве примера приводится январская статья о биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, которые способствуют вспышкам инфекционных заболеваний. Эту статью полностью или частично опубликовали на веб-сайтах Бангладеш, Италии, Испании, Франции, Ирана, Кубы и Швеции.

Прежде госдепартамент так явно и напрямую не связывал эти ресурсы с российскими спецслужбами, отметила The Wall Street Journal. Представитель Госдепартамента не предоставил конкретных доказательств связи публикаций с российской разведкой, но сказал, что оценка стала “результатом совместного межведомственного заключения”.

В Кремле такие утверждения назвали “вздором”. Если рассматривать каждую негативную публикацию против российской вакцины “Спутник V” как результат действий американских спецслужб, можно сойти с ума, потому что они выходят каждый день, каждый час и в каждом англосаксонском СМИ, ответил на запрос газеты пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале февраля The New York Times писала, что российские медиа ведут кампанию по ухудшению имиджавакцин американских компаний Pfizer и Moderna. Кампания против американских вакцин была направлена на страны Латинской Америки, в том числе на Мексику и Аргентину, которые договорились с Москвой о приобретении “Спутник V”.

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