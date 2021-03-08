Кравчук: В 1991 году Украина могла войти в конфедерацию республик СССР

08.03.2021, 14:56, Новости дня

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В 1991 году, когда распадался Советский Союз, обсуждался вопрос о создании конфедерации, в которую вошла бы в том числе Украина. Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил 8 марта в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, сохранение Советского Союза в ином формате рассматривали в резиденции в Подмосковье незадолго до подписания Беловежских соглашений. Эту тему обсуждали с участием в том числе первого президента РФ Бориса Ельцина и на тот момент президента СССР Михаила Горбачева.

– Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил: “Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?” И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым, – рассказал Кравчук.

По его словам, когда Горбачеву объяснили, что “начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости” и есть вариант реформировать страну из федерации в конфедерацию, тот спросил: “А образец конфедерации можете предложить?”

– Ельцин говорит: “Конечно, Швейцария. Сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я”. Горбачев так задумался и говорит: “Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент”. Сразу было понятно, что для Горбачева главным вопросом была власть, он не хотел ничего менять, если он не при власти. Вот после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдет. И через некоторое время Горбачев предложил всесоюзный референдум о сохранении СССР. И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно, – подчеркнул Кравчук.

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.