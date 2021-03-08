Бывшая жена основателя Amazon вышла замуж за школьного учителя

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08.03.2021, 14:56, Новости дня
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Бывшая супруга самого богатого человека в мире, основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт спустя два года после развода вышла замуж за учителя Дэна Джуэтта, который является преподавателем естествознания в школе.

Новость о бракосочетании 6 марта обнародовал в своей колонке Джуэтт на сайте The Giving Pledge, созданном в том числе основателем компании Microsoft, американским миллиардером Биллом Гейтсом для меценатов, готовых пожертвовать часть благосостояния на благотворительность.

“По счастливой случайности я женат на одной из самых щедрых и добрых персон, которых знаю, и присоединяюсь к ней в обязательстве передать огромное финансовое состояние на благо другим”, – говорится в его публикации

Скотт и Безос развелись в апреле 2019 года после 25 лет семейной жизни. При разводе Маккензи получила 4% акций Amazon и занялась благотворительностью. Пара вместе воспитывала троих сыновей и приемную дочь.

Безос основал Amazon в 1994 году и с тех пор возглавлял ее. Компания стала одним из крупнейших ретейлеров в мире. По состоянию на 16 февраля 2021 года состояние Безоса составляло $191 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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