 

Джокович побил рекорд Федерера

08.03.2021, 14:56, Новости дня
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18-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде, серб Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

В обновленном рейтинге лучших теннисистов мира 33-летный серб остался на первом месте.

Впервые это произошло 4 июля 2011 года. Суммарно Джокович возглавляет рейтинг ATP на протяжении 311 недель. За этим показателем серб побил предыдущее достижение Федерера, которое составляло 310 недель.

https://www.facebook.com/ATPTour/posts/10159388423483701

В конце февраля Джокович в девятый раз победил на Australian Open, обыграв в финале в трех сетах россиянина Даниила Медведева. В активе серба также рекордные 36 выигранных трофеев на турнирах ATP Masters 1000.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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