“Укрзалізниця” открыла несколько спецрейсов на Закарпатье

08.03.2021, 14:56, Новости дня

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“Укрзалізниця” открыла несколько специальных рейсов в связи с введением “красной зоны” адаптивного карантина на Закарпатье. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram 8 марта.

Билеты продаются на поезда до Киева, Одессы и Лисичанска во вторник, (9 марта), субботу (12 марта) и воскресенье (13 марта). Полный список поездов выглядит так:

358 / 357 Рахов – Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13 / 14 Солотвино – Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта;

15 / 16 Рахов – Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81 / 82 Ужгород – Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

108 / 107 Ужгород – Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45 / 46 Ужгород – Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

Пассажиры, которые купили билеты на эти поезда до переназначения, смогут ими воспользоваться без обмена, уточнил Криклий.

По состоянию на 8 марта в Украине подтвердили 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 5572 – за последние сутки. Скончалось в стране более 27 тыс. пациентов с COVID-19, а выздоровело почти 1,2 млн человек.

“Укрзалізниця” с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в Закарпатье, а также ограничит высадку и посадку пассажиров.

6 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

На сегодняшний день высокий уровень госпитализаций в больницы для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19 фиксируется в девяти областях Украины. Помимо Закарпатской, это Киев, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Хмельницкая, Черновицкая и Тернопольская области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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