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08.03.2021, 14:52, Разное
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Современный человек в среднем сидит около 9 часов в день, эксперты рекомендуют тем, у кого «сидячая» работа, больше двигаться. Медики рассказали, как сделать пешие прогулки полезными для здоровья.
Исследователи подтвердили, что владельцы собак реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и живут дольше, чем, к примеру, владельцы кошек. Это объясняется тем, что первые больше двигаются, они выходят на улицу как минимум два раза в день. Этого достаточно, чтобы стабилизировать давление и холестерин, укрепить мышцы и поднять настроение.

Тренеры по здоровому образу жизни для начала рекомендуют заняться бытовой ходьбой, то есть отправляться за покупками в магазин, который находится дальше от дома. Стоит отметить, что при поездке в офис можно выйти на одну остановку раньше. Это также станет отличным стартом к физическим нагрузкам.

Следующий этап – это запланированная прогулка на свежем воздухе. Для укрепления организма можно взять в руки палки (скандинавская ходьба), это поможет не только укрепить здоровье, но и снизить стрессовое состояние.

Источник: style.rbc.ru



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