 

В NASA озвучили точную дату уничтожения жизни на Земле

08.03.2021, 14:52, Разное
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Ученые из космического агентства NASA назвали точный год, в который на Земле перестанет существовать жизнь. Выяснить им это удалось благодаря масштабной компьютерной модели, которую они запускали более 400 000 раз.
Эксперты отмечают, что ничего сложного в расчете времени, когда радиация Солнца уничтожит атмосферу Земли, нет. Однако полученные результаты, вероятно, к реальности отношения иметь не будут. Именно поэтому подобное исследование проводят с применением метода компьютерного моделирования, где мощная вычислительная аппаратура учитывает десятки тысяч параметров. Эту модель специалисты запускали 400 000 раз, поэтому они могут с уверенностью назвать дату уничтожения жизни на нашей планете.

Последний день для жизни на Земле должен наступить в 1 000 002 021 году. Именно тогда дезоксигенация достигнет пиковых значений. Компьютер смог точно смоделировать процесс обмена потоками восстанавливающей энергии между мантией планеты и системой, состоящей из океана, атмосферы и коры. Озвученная дата не является окончательной, поскольку она может сдвинуться в сторону уменьшения. Но в любом случае у человечества есть еще 1 миллиард лет, чтобы решить проблему выбора нового места обитания.

Источник: dni24.com



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