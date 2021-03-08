Исследователи назвали продукты для долголетия, которые есть у каждого в холодильнике

08.03.2021, 14:52, Разное

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Медики заявляют, что любители овощей и фруктов реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией, а также живут дольше своих сверстников. Исследователи назвали продукты для долголетия, которые есть в холодильнике у каждого.

Американские учёные, проанализировав сведения о пищевых привычках порядка двух миллионов человек, называют постоянное употребление овощей и фруктов залогом продолжительной и здоровой жизни. Медики Европы, Азии, Африки и Австралии согласны с коллегами из США. По их словам, растительная пища снижает риски возникновения раковых опухолей, заболеваний сердца и сосудов, а также респираторных инфекций. В ходе научного эксперимента было доказано, что те, кто съедает в день 3 порции овощей и 2 порции фруктов живут дольше других.

Лидеры-рекордсмены среди полезных продуктов – это листовые овощи, такие как шпинат, салат и капуста, которые замедляют старение мозга и улучшают память. Так, брокколи за счёт достаточного количества микроэлементов, витаминов и антиоксидантов предотвращает раковые опухоли, защищает клетки от повреждений свободными радикалами и снижает воспаления во всём организме, а также предотвращает развитие артрита.

На втором месте фрукты, богатые бета-каротином и витамином С, это цитрусовые, яблоки, полезные для здоровья мозговой деятельности и защищающие от рака и инфаркта. Морковь также способствует долголетию, за счёт каротиноидов она оберегает организм от вредного воздействия свободных радикалов и препятствует ожирению, возникновению сахарного диабета, сосудистых заболеваний и онкологии. Помидоры, благодаря ликопину, способствуют восстановлению поврежденных сосудов и артерий, защищают от воспалительных процессов и злокачественных опухолей.

Зарубежные медики рекомендуют для долголетия иногда употреблять в пищу выдержанные сорта сыра: чеддер и пармезан. Также можно разнообразить свой рацион соевыми бобами, в которых белка больше, чем в свинине, яйцах и молоке, а ещё они богаты витаминами, минералами и незаменимыми жирными кислотами омега-3 и омега-6.

Источник: ria.ru