Украинки потребовали от Киева ратифицировать конвенцию по борьбе с домашним насилием
08.03.2021, 14:34,
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В Киеве начался марш женщин, они требуют руководство страны ратифицировать Стамбульскую конвенцию, предусматривающую борьбу с домашним насилием в отношении женщин.
Марш проходит на Михайловской площади, участницы мероприятия требуют от киевских властей ратифицировать Стамбульскую конвенцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные телеканалы.
Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье приняли все страны-члены СЕ в 2011 году. Украина подписала конвенцию в том же году, но с тех пор документ не ратифицировали.
В 2020 году в Польше консервативная партия «Закон и справедливость» заявила о намерении выйти из Стамбульской конвенции, в партии назвали документ «феминистским творением для оправдания гомосексуальной идеологии».
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