Украинки потребовали от Киева ратифицировать конвенцию по борьбе с домашним насилием

08.03.2021, 14:34, Новости дня

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В Киеве начался марш женщин, они требуют руководство страны ратифицировать Стамбульскую конвенцию, предусматривающую борьбу с домашним насилием в отношении женщин.

Марш проходит на Михайловской площади, участницы мероприятия требуют от киевских властей ратифицировать Стамбульскую конвенцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные телеканалы.

Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье приняли все страны-члены СЕ в 2011 году. Украина подписала конвенцию в том же году, но с тех пор документ не ратифицировали.

В 2020 году в Польше консервативная партия «Закон и справедливость» заявила о намерении выйти из Стамбульской конвенции, в партии назвали документ «феминистским творением для оправдания гомосексуальной идеологии».