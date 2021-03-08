Москвичей предупредили о скачке атмосферного давления
08.03.2021, 14:34,
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Атмосферное давление в понедельник и вторник в Москве резко поднимется после падения на 15 миллиметров ртутного столба, сообщили синоптики.
С утра 8 марта в столичном регионе начался рост давления. К утру 9 марта давление в Москве подрастет до нормального (опять не менее 15 мм за сутки и уже резко вверх), интенсивный рост давления продолжится и в первый рабочий день после праздников, передает «Метеоновости».
Как отмечается в сообщении, такая значительная амплитуда колебаний атмосферного давления негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, поскольку тяжелый зимний период довел защитные и адаптационные механизмы до предела. «При такой погоде на предстоящей неделе многие метеозависимые люди могут испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Прежде всего, стоит поберечься пожилым людям, лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшим серьезные сосудистые катастрофы, страдающим частыми приступами бронхоспазма, стенокардии, мигрени»Ю, – предупредили синоптики.
Ранее москвичей предупредили о «разрыве головы» из-за снижения атмосферного давления.
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