 

Мнение: Почему с приходом СиРОЖИ в Кузбассе началось чёрт-те что?:(

08.03.2021, 14:26, Разное
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Да, выбрали мы на свою голову губернахера… Я мечтал о введении НОРМАЛЬНОГО транспорта на одиннадцатый маршрут, вместо набитых маленьких маршруток хотя бы такого размера транспорт, как у двадцать восьмой и сороковой бывает, потому что достало уже, что там даже вздохнуть нельзя из-за тесноты. Про добавление транспорта на грузовую дорогу, на которой двадцать шестую хрен дождёшься, уже и не мечтал, это было что-то из области фантастики. Но хотя бы на нормальные одиннадцатые продолжал надеяться, хоть и надоело пилить каждый раз через весь Кировский (но на чём-то же надо ездить). И вот хрен! “Обрадовали” в новом году – целых семь маршруток с этой линии снимают! Блэт, да вы что, издеваетесь, АД-министрация?! Мы и так друг на друге ездим, а теперь что, будем вообще снаружи на них висеть?! Вот почему, как мы Сирожу выбрали, то стало прямо как в сказке – чем дальше, тем страшнее? Я вот даже боюсь представить, что они ЗАВТРА придумают. Иногда нам вместо пригородных автобусов присылали маршрутки и мы, жители почти десяти деревень, должны были в эти гробы влезать (как впервые их увидел, так “у меня на этих приматов не хватило матов”, которые нам такие сюрпризы устраивают), а теперь что, постоянно будем на этом ездить вместо автобусов? Или это именно кемеровское дуравительство нам так подсиропило, слава новокузнецкого, словившего неслабый хайп на транспортных фокусах, спасть не даёт? Да, вот так вспомнишь добрым словом и атАМАНА, отставки которого мы требовали после “Зимней вишней”. Уж на что его шайка-тулейка была не подарок, но при ней хоть такого не было…

Источник: Достало



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