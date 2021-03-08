В Европарламенте призвали пересмотреть формат 8 марта из-за “пропаганды бинарной гендерной системы”

08.03.2021, 14:11, Разное

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Формат 8 марта как Международного женского дня, по мнению евродепутатов, изжил себя и в настоящее время пропагандирует лишь гендерное неравенство и бинарную гендерную систему.

Накануне в Европарламент была внесена резолюция с призывами пересмотреть формат праздника в целях недопущения ущемления прав других гендеров. Инициатором выступил евродепутат от Франции Жан-Марк Беньиё. Выступая в поддержку своей резолюции, он призвал положить конец пропаганде, “сложившейся в каменном веке” бинарной гендерной системы.

“Само по себе название Международный женский день уже является пропагандой. Мы живём в современном мире, где, помимо мужчин и женщин, существует также большое количество других гендеров. Тем не менее, мы упорно продолжаем чествовать сложившуюся в каменном веке бинарную гендерную систему. Праздник ущемляет права представителей остальных гендеров, так как у них соответствующего праздника нет. Надо это менять”, – заявил Беньиё

Парламентарий в своей резолюции предлагает изменить название праздника на более гендерно-нейтральное, либо же ввести соответствующие праздники для остальных гендеров. При этом, точное количество “остальных” гендеров в резолюции не указывается.

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