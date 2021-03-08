Вышел первый смартфон с объемом оперативной памяти 18 Гб

08.03.2021, 14:10, Новости дня

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Компания Nubia представила новую модель игрового смартфона Red Magic 6. В одном из вариантов комплектации объем оперативной непривычно велик – целых 18 Гб, что делает данный гаджет мировым чемпионом.

Как пояснил разработчик, столь уникальные технические характеристики получит только самая дорогая версия данной модели Pro Trasparent Edition.

Размер диагонали экрана в смартфоне составляет 6,7 дюйма. Частота обновления картинки также необычно велика – 165 Вт. Сенсорные экран срабатывает мгновенно. Частота обновления на нем – 500 Гц. Кроме того, в аппарате установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, к которому добавлена быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Цена эквивалентна 75 тыс. рублям.