Американский спецназ может получить реактивные ранцы

08.03.2021, 14:10, Новости дня

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Американские специалисты по вооружениям изучают потенциальные возможности различных летающих платформ, которая, например, может использовать спецназ для выполнения различных боевых задач. В частности, DARPA (Агентство по исследованию перспективных оборонных проектов) обратила внимание на реактивный ранец.

Устройство выглядит именно таким, каким его можно увидеть в многочисленных видеоиграх. Для многих, наверное, будет сюрпризом узнать, что такой ранец существует и в реальной жизни.

В военном ведомстве ранец проходит по классификации портативного индивидуального устройства для воздушной мобильности. Оно может работать на водороде, обычном автомобильном двигателе или питаться от аккумулятора. Все зависит от особенности модели. Некоторые версии позволяют подняться в воздух и разогнаться до 200 км/ч.