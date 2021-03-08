 

Ткаченко: Какие бы смыслы ни вкладывали в празднование 8 Марта, это в первую очередь о равенстве и уважении

08.03.2021, 14:06, Новости дня
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Празднование Международного женского дня прежде всего связано с защитой прав женщин и уважением к ним. Об этом в Telegram 8 марта заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

“Мои поздравления с 8 Марта. Какие бы смыслы ни вкладывали в празднование или отмечание этого дня, для меня он в первую очередь о равенстве и уважении. О достойной оплате труда для женщин, одинаковых условиях и возможностях, независимо от пола. Если бы раньше было переосмысление гендерных ролей, было бы больше выдающихся женских имен в культуре и истории, которым просто не давали возможности высказать свою позицию и занять желанную должность. К сожалению, не в наших силах изменить прошлое, но мы влияем на настоящее и будущее. Современное европейское общество должно быть современным и ментально”, – подчеркнул Ткаченко.

Он отметил, что в его министерстве большинство должностей занимают именно женщины.

“Пусть это будет примером для других ведомств, которому стоит подражать. Благодаря женщинам мы, мужчины, настойчиво идем к цели и не расслабляемся. Очень ценно, что вы рядом с нами, а мы – с вами. Благодарен вам за талант, мудрость и пример для подражания во многих вещах”, – написал министр.

8 марта в мире отмечают Международный женский день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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