“Ну как этот праздник можно игнорировать?” Тимошенко с тюльпанами в руках высказалась о 8 Марта

08.03.2021, 14:06, Новости дня

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Лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко поделилась в Instagram снимком с большим букетом тюльпанов.

“8 Марта… Ну как этот праздник можно игнорировать? Он же о любви, нежность, красоте. О первых весенних лучах, первых котиках на вербе, первом ключе журавлей в небе. Материнство и женственность – это те невидимые силы, которые справятся с любыми вызовами”, – написала она.

В конце поста Тимошенко поздравила с праздником всех женщин.

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Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске (сейчас – Днепр). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое” дело Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии “Батьківщина” в Верховной Раде.

Согласно данным Социологической группы “Рейтинг”, за последние девять лет число украинцев, которые празднуют Международный женский день, постепенно уменьшается. Так, в 2021 году праздновать 8 Марта намерены 68% украинцев. Отмечается, что более значимый этот день для жителей юга и востока страны.

Заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Виктория Захожая сообщала в марте 2016 года, что Международный женский день 8 марта теряет свое значение для украинцев, как и другие праздники, которые были популярны в Советском Союзе. По ее словам, в Украине растет поколение тех, кто уже не застал СССР, а экономическая и военная ситуация в стране повлияла на отношение к праздникам, в частности к тем, которые не связаны с религией или патриотическими чувствами.

По данным опроса, проведенного 8–20 февраля 2020 года КМИС, Международный женский день является важным или любимым праздником для 40% украинцев.

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