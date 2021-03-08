Цена на нефть марки Brent превысила $70 впервые за два года

08.03.2021, 14:06, Новости дня

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8 марта цена эталонной марки нефти Brent вырастала до уровня $71,34 за баррель, об этом свидетельствуют данные сайта Investing.com.

Это значение было достигнуто около 4.00, после чего цена упала ниже $70 за баррель.

Последний раз нефть марки Brent имела похожую стоимость 1 апреля 2019 года ($72,8 за баррель)

Как отмечает Reuters, нынешнее повышение цены на нефть связана с нападением хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

7 марта хуситы запустили дроны и ракеты по ряду объектов, среди которых, в частности, важный нефтяной объект компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В Эр-Рияде утверждают, что жертв и повреждений нет.

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