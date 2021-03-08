 

Фролова впервые стала мамой и рассекретила имя сына и его вероятного отца. Фото

08.03.2021, 14:06, Новости дня
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Украинская ведущая Василиса Фролова стала мамой. Об этом она сообщила 7 марта в Facebook, разместив первое фото новорожденного сына.

“Родион”, – подписала она публикацию, отметив в ней также украинского продюсера Дмитрия Котеленца.

На опубликованном фото сын ведущей запечатлен в кроватке, в то время как его за ладони держит женская и мужская рука.

https://www.facebook.com/vasilisa.frolova/posts/10208262978649455

Фролова сообщила о беременности в ноябре 2020 года. В день своего 43-летия ведущая узнала, что у нее родится сын. Отцом ребенка, по словам Фроловой, является “известный телевизионный продюсер”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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