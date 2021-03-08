 

“Давайте шокируем футбольный мир”. Фаны “Ливерпуля” собирают деньги на покупку самого дорогого игрока

08.03.2021, 14:06, Новости дня
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Болельщики чемпиона английской Премьер-лиги футбольного клуба “Ливерпуль” решили собрать деньги на покупку форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Сбор средств организован на платформе Gofundme.com.

Инициаторами выступили три фанаты команды: Гарри Гловер, Дэнни Демпси-Пар и Уильям Нью.

“Поскольку у “Ливерпуля” нет средств, чтобы осуществить такую сделку, мы подумали, что возьмем на себя ответственность собрать деньги от всех фанатов по всему миру. Давайте шокируем футбольный мир”, – говорится в сообщении.

Инициаторы идеи трансфера Мбаппе в “Ливерпуль” подсчитали, что в мире насчитывается около 100 млн фанатов “красных”, поэтому чтобы собрать £250 млн (€291 млн) каждому болельщику нужно задонатить по £2,5.

На 8 марта фанатами собрано около £3,7 тыс.

22-летний Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Его трансфер оценивается в €180 млн (£154 млн).

Одним из претендентов на Мбаппе СМИ называют мадридский “Реал”, но в связи с пандемией коронавируса “сливочные” столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Поэтому переход француза в “Реал” в летнее трансферное окно невозможен, сообщал Le Parisien.

В английской Премьер-лиге “Ливерпуль” проиграл последние шесть домашних матчей, это новый антирекорд клуба. В турнирной таблице “красные” идут на восьмом месте, имея в активе 43 очка в 28 сыгранных поединках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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