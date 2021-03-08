СМИ о несметных богатствах Лукашенко: Белорусские элиты обирают народ в открытую

08.03.2021, 14:04, Разное

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Александр Лукашенко известен своими пламенными речами на больших сценах перед рядами чиновников разного калибра.

На сей раз белорусский президент выбрал для обращения декорации “Мотовелозавода”.

Автор анонимного телеграм-канала “Кукловод и овца” считает, что место для подобных мероприятий абсолютно провальное. Дело в том, что персонал предприятия за 11 лет сократился более чем в 30 раз. Сейчас на МВЗ трудятся менее ста человек.

Политический обозреватель с долей иронии заявил, что это может послужить наглядным примером того, как белорусские предприятия развиваются под надзором Александра Григорьевича. Очевидно, что простые работяги покидают связанные с государственными учреждениями рабочие места, потому что благодаря своим способностям без куска хлеба точно не останутся. А вот идеологическому руководству того или иного завода деваться некуда — уж слишком глубоко они интегрированы в политическую повестку.

По словам автора телеграм-канала, Лукашенко продолжает создавать видимость того, что выступает перед простым народом. При этом на самом деле целевой аудиторией является максимально лояльная Батьке группа чиновников.

Политолог также коснулся оправданий последнего диктатора Европы по поводу своих богатств и резиденций. Эксперт убежден, что Батька даже и не пытается делать вид, что деньги принадлежат народу. “Белорусские элиты обирают народ в открытую”, — цитируют телеграм-канал СМИ.

Слова Лукашенко сводятся к тому, что все эти дворцы существуют только для блага страны. Только вот что людям делать со всеми этими золотыми интерьерами после ухода Александра Григорьевича, непонятно.