Празднующая 38-летие Ксения Бородина сравнила себя с виноградом

08.03.2021, 14:02, Разное

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В свой день рождения российская телеведущая Ксения Бородина сравнила себя со спелым виноградом. В Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала фотографию, где она стоит рядом с гроздьями этих ягод.

Своим подписчикам Ксения Бородина призналась, что в возрасте 38 лет ощущает себя спелым виноградом. Кроме того, цифру 38 она назвала не только красивой, но и состоящей из любимых чисел. В 2021 году ей чаще всего попадаются числа 3 и 8, поэтому она увидела в этом магию. Телеведущая появилась на свет 08.03.83, а в этой дате они дублируются, отметила Бородина.

Бывшая телеведущая проекта «Дом-2» поблагодарила всех друзей и родственников, оказывавших ей поддержку в трудные периоды. Не обошла стороной Ксения Бородина поклонников и подписчиков в Instagram, с которыми она часто общается в рамках прямых эфиров. Учитывая, что день рождения телеведущей совпал с Международным женским днем, она поздравила всех россиянок и призвала их не смотреть на возраст, поскольку главное в жизни — оставаться счастливой, здоровой и любимой.

Источник: teleprogramma.pro