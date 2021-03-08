 

Празднующая 38-летие Ксения Бородина сравнила себя с виноградом

08.03.2021, 14:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В свой день рождения российская телеведущая Ксения Бородина сравнила себя со спелым виноградом. В Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала фотографию, где она стоит рядом с гроздьями этих ягод.
Своим подписчикам Ксения Бородина призналась, что в возрасте 38 лет ощущает себя спелым виноградом. Кроме того, цифру 38 она назвала не только красивой, но и состоящей из любимых чисел. В 2021 году ей чаще всего попадаются числа 3 и 8, поэтому она увидела в этом магию. Телеведущая появилась на свет 08.03.83, а в этой дате они дублируются, отметила Бородина.

Бывшая телеведущая проекта «Дом-2» поблагодарила всех друзей и родственников, оказывавших ей поддержку в трудные периоды. Не обошла стороной Ксения Бородина поклонников и подписчиков в Instagram, с которыми она часто общается в рамках прямых эфиров. Учитывая, что день рождения телеведущей совпал с Международным женским днем, она поздравила всех россиянок и призвала их не смотреть на возраст, поскольку главное в жизни — оставаться счастливой, здоровой и любимой.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Исчезнувшие на глазах очевидцев

11.07 / В США выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

13.11 / Польский аналитик: Первой жертвой Байдена может стать Зеленский

26.07 / Дочь Маликова рассказала о неуверенности в себе

02.02 / Ученые назвали причину возникновения особо опасного рака крови

24.10 / Российский ученый напугал мрачным прогнозом по КОВИДу: Число зараженных будет расти

18.02 / Ревность, ненависть и долгожданная любимица: как живут дети Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой

09.08 / Хождение России к урнам

23.09 / Ксения Собчак назвала предполагаемый доход от продажи своих брендовых вещей

07.11 / В «Камеди Клаб» представили «идеальную супругу Гарика Харламова»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска