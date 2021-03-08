 

Сергей Пенкин озвучил сумму платежей за газ в загородном доме

08.03.2021, 14:02, Разное
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Российский певец Сергей Пенкин рассказал, сколько ежегодно он тратит за газ для обогрева загородного дома. Исполнитель пожаловался, что его «подушка безопасности» постепенно уменьшается, из-за чего ему приходится сокращать расходы.
Музыкант в программе «Звезды сошлись» признался, что ничего не понимает в ЖКХ и коммунальных платежах. Поэтому данным вопросом занимается специальный человек. Но размер своих платежей Сергей Пенкин знает. Ежегодно ему приходится тратить от 260 000 до 300 000 рублей.

Артист понимает, что у него большой дом с концертным залом в подвале, а рядом с ним живут состоятельные соседи, поэтому и величина коммунальных платежей соответствующая. Однако из-за отсутствия гастролей, а на фоне этого и заработков, «подушка безопасности» уменьшается не только у Сергея Пенкина, но и других исполнителей. Певец призвал с пониманием отнестись к данной ситуации коммунальщиков.

Источник: radiokp.ru



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