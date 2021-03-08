Подозреваемым в убийстве ребенка в Москве оказался сотрудник ДПС

08.03.2021, 13:44, Новости дня

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Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Москве служит инспектором ДПС в одном из территориальных отделов города, сообщили в ГУ МВД по столице.

«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее в ГСУ СК по столице сообщали, что в московской квартире нашли убитого ребенка. В квартире находился отец погибшего 1981 года рождения, его отправили на следственные действия.