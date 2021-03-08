 

В Европу поставили первую партию «зеленого» СПГ от Газпрома

08.03.2021, 13:44, Новости дня
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Газпром поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу компании Shell Global LNG Limited, собщили в англо-голландском предприятии.

«Shell Global LNG Limited недавно получила от группы «Газпром» первую в Европе партию СПГ с нулевым выбросом двуокиси углерода. Груз был выгружен на терминале Dragon LNG в Уэльсе, что позволит Shell поставлять углеродно нейтральный газ на внутренний рынок Великобритании», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Там пояснили, что в среднем партия СПГ объемом порядка 70 тыс. тонн может выделить около 240 тыс. тонн эквивалента СО2 по всей цепочке создания емкости. Чтобы компенсировать эти выбросы, используются так называемые углеродные кредиты.

«Мы благодарны Газпрому за сотрудничество с нами по доставке первой партии СПГ с нулевым выбросом CO2 в Европу. Мы уже доставили семь грузов с нейтральным выбросом CO2 в Азию и очень рады, что теперь можем предложить такую опцию клиентам в Великобритании», – отметил исполнительный вице-президент Shell Energy Стив Хилл.



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