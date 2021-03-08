 

Мнение: Россия, какой она должна быть.

08.03.2021, 13:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Своей страной, Россией, необходимо гордиться, желать ей мира и процветания.
Гордиться тем, что в ней нет коррупции и воровства, где коррупция приравнивается к государственной измене, а честный человек уважается как достойный человек своей страны.
Гордиться тем, что экономика и богатства страны работают на блага простого человека.
Годиться тем что у старика есть достойная старость, молодежь уверена в завтрашнем дне.
Гордиться тем что чиновник работает за свою зарплату и на благо своего государства, а если не доволен своей зарплатой, то ему место в бизнесе (если у него хватает на это мозгов). Чиновник пришедший на государеву службу должен осознавать, за воровство или недолжное исполнение своих обязанностей он будет от неё освобожден без права заниматься ею пожизненно.
Чиновник уличенный в мздоимстве и воровстве будет подвержен полной конфискации имущества, также как и его члены семьи и близкие родственники, не сумевшие обосновать источники своего богатства.
Говорить же о недостатках в своей стране не означает её охаивание, это лишь только переживание за её будущее.
Человек разумный должен жить разумно, и помогать жить также своему окружению, понимать элементарные нормы морали, самоуважения, чести и благородства.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Каждый пятый госпитализированный пациент с диабетом и COVID-19 умирает в течение 28 дней

29.06 / Личное: Над отношениями не нужно работать! 

29.07 / Мнение: О соблюдении “бессрочного перемирия”.

11.12 / Ученые выяснили, как люди из разных стран определяют счастье

05.02 / Мнение: Лайфхак для чтения писем в evolutiolab

01.10 / «Лучше исчезни»: Любовнице Тарзана поклонники Королевой угрожают тюрьмой

21.08 / Мнение: Кто отравил Навального?

02.08 / Мнение: Зеленский летит в США

10.02 / Мнение: Лимит на кошек и собак, безопасные электроковрики и похвала российским программистам

17.07 / Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска