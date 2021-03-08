Мнение: Россия, какой она должна быть.

08.03.2021, 13:36, Разное

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Своей страной, Россией, необходимо гордиться, желать ей мира и процветания.

Гордиться тем, что в ней нет коррупции и воровства, где коррупция приравнивается к государственной измене, а честный человек уважается как достойный человек своей страны.

Гордиться тем, что экономика и богатства страны работают на блага простого человека.

Годиться тем что у старика есть достойная старость, молодежь уверена в завтрашнем дне.

Гордиться тем что чиновник работает за свою зарплату и на благо своего государства, а если не доволен своей зарплатой, то ему место в бизнесе (если у него хватает на это мозгов). Чиновник пришедший на государеву службу должен осознавать, за воровство или недолжное исполнение своих обязанностей он будет от неё освобожден без права заниматься ею пожизненно.

Чиновник уличенный в мздоимстве и воровстве будет подвержен полной конфискации имущества, также как и его члены семьи и близкие родственники, не сумевшие обосновать источники своего богатства.

Говорить же о недостатках в своей стране не означает её охаивание, это лишь только переживание за её будущее.

Человек разумный должен жить разумно, и помогать жить также своему окружению, понимать элементарные нормы морали, самоуважения, чести и благородства.

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