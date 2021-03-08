Суд признал лицо Залины Маршенкуловой овальным

08.03.2021, 13:31, Разное

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Пионерский районный суд Комсомольска-на-Амуре удовлетворил иск Российского феминистического движения о признании лица блогерки Залины Маршенкуловой овальным.

Для установления точной формы лица представительницы фем-движения потребовалась экспертиза. Поскольку Маршенкулова не смогла прибыть на освидетельствование в Комсомольск-на-Амуре мероприятие проводилось посредством изучения фотоизображений потерпевшей. Произведя замеры от височной части до подобородка по диагонали и от лба до подбородка по вертикали, специалисты по физиогномике и тригонометрии пришли к выводу, что лицо Маршенкуловой имеет форму радиоактивного овала, следовательно является овальным, а не квадратным, как утверждается в отдельных интернет-СМИ.

Согласно постановлению суда, все ресурсы, где лицо Маршенкуловой названо квадратным, обязаны извиниться и удалить порочащую её достоинство информацию. Также по желанию заявительницы может быть выплачена материальная компенсация. Помимо суммы, в размере, не превышающим 20 прожиточных минимумов, в неё войдёт бесплатный набор конструктора LEGO.

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