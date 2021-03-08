Российский полковник в день 8 марта попросил женщин отмечать аккаунты бывших парней, чтобы их призвали в армию

08.03.2021, 13:16, Новости дня

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Военный комиссариат Ленинградской области решил поздравить женщин с 8 марта и опубликовал видеообращение полковника Юрия Хромова в Instagram. В нем военный предложил отмечать в комментариях аккаунты бывших возлюбленных, чтобы их забрали в армию.

“Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните – настоящий мужчина должен иметь военный билет”, – сказал он в своем поздравлении.

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Публикация от Администрация Ленобласти (@leningrad__region)

Хромов пожелал женщинам, чтобы их всегда окружали “настоящие защитники не только родины”, но и их самих.

В понедельник, 8 марта, в Украине и многих странах мира отмечают Международный женский день. Согласно данным Социологической группы “Рейтинг”, за последние девять лет число украинцев, которые празднуют Международный женский день, постепенно уменьшается. Так, в 2021 году праздновать 8 Марта намерены 68% украинцев. Отмечается, что более значимый этот день для жителей юга и востока страны.

Заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Виктория Захожая сообщала в марте 2016 года, что Международный женский день 8 марта теряет свое значение для украинцев, как и другие праздники, которые были популярны в Советском Союзе. По ее словам, в Украине растет поколение тех, кто уже не застал СССР, а экономическая и военная ситуация в стране повлияла на отношение к праздникам, в частности к тем, которые не связаны с религией или патриотическими чувствами.

По данным опроса, проведенного 8–20 февраля 2020 года КМИС, Международный женский день является важным или любимым праздником для 40% украинцев.

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