 

“Сами справимся, без сурмамы”. 72-летний Шуфутинский готовится стать отцом

08.03.2021, 13:16, Новости дня
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72-летний российский певец Михаил Шуфутинский перед камерой признался в любви своей супруге, бывшей танцовщице, 44-летней Светлане Уразовой. Об этом они рассказали в комментарии программе “Ты не поверишь!” на НТВ.

“Я люблю свою жену!” – заявил он.

По словам Шуфутинского, супруга на называет его “красавчиком”, а сама женщина отметила, что “однозначно – Лев”.

Певец признался, что они с женой задумываются о пополнении в семье.

“Мы над этим работаем”, – заверил он.

На вопрос о том, как они относятся к суррогатному материнству, жена Шуфутинского поспешила ответить, что никак, не рассматривают этот вариант.

“Мы можем справиться и сами пока, слава богу”, – добавил певец.

У Шуфутинского есть двое детей от первого брака – 49-летний Дэвид и 47-летний Антон. 

С первой женой, Маргаритой, Шуфутинский жил в браке с 1971 по 2015 годы, до самой смерти женщины.

На Светлане Уразовой он женился в 2020 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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