“Сами справимся, без сурмамы”. 72-летний Шуфутинский готовится стать отцом
08.03.2021, 13:16,
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72-летний российский певец Михаил Шуфутинский перед камерой признался в любви своей супруге, бывшей танцовщице, 44-летней Светлане Уразовой. Об этом они рассказали в комментарии программе “Ты не поверишь!” на НТВ.
“Я люблю свою жену!” – заявил он.
По словам Шуфутинского, супруга на называет его “красавчиком”, а сама женщина отметила, что “однозначно – Лев”.
Певец признался, что они с женой задумываются о пополнении в семье.
“Мы над этим работаем”, – заверил он.
На вопрос о том, как они относятся к суррогатному материнству, жена Шуфутинского поспешила ответить, что никак, не рассматривают этот вариант.
“Мы можем справиться и сами пока, слава богу”, – добавил певец.
У Шуфутинского есть двое детей от первого брака – 49-летний Дэвид и 47-летний Антон.
С первой женой, Маргаритой, Шуфутинский жил в браке с 1971 по 2015 годы, до самой смерти женщины.
На Светлане Уразовой он женился в 2020 году.
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