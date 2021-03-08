Жена принца Гарри заявила, что родственники мужа опасались из-за цвета кожи их сына

08.03.2021, 13:16, Новости дня

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Жена британского принца Гарри Меган, чья мать является афроамериканкой, в интервью американской журналистке Опре Уинфри, которое 7 марта вышло на канале CBS, призналась, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца в том, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться “слишком темным”. Об этом сообщается на сайте CBS News.

Жена принца Гарри отказалась называть имя человека, которого наиболее волновал этот вопрос, подчеркнув, что это может ему навредить. Она заявила, что разговоры о возможном цвете коже их первенца велись с ее мужем.

Мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка. Она проживает в США.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Спустя год у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно 14 февраля 2021 года – она ждет девочку.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США. 19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.

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