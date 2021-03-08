 

Совместные военные учения США и Южная Корея проведут в виртуальном формате

08.03.2021, 13:12, Разное
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В 2021 году США и Южная Корея из-за коронавируса проведут военные учения в необычном виртуальном формате. Военные эксперты из издания Die Zeit полагают, что настоящей целью мероприятия является устрашение Северной Кореи, провалившееся в прошлом году.
По сравнению с предыдущей программой учения, которую пытались реализовать в мае 2020 года, новая будет урезана. В течение девяти дней военные США и Южной Кореи совершат маневры, но в виртуальной среде. Для этого обе стороны воспользуются компьютерными симуляциями.

В рамках учений военные проработают структуры командования. Так, в случае военного конфликта Вашингтон наделит Сеул полномочиями, позволяющими отдавать приказы не только корейской армии, но и американским войскам.

Прошлогодние учения США и Южная Корея вынуждены были свернуть из-за массового заражения солдат коронавирусом. Тогда рядом с границами КНДР Южная Корея задействовала авиацию и флот. При этом врагом была названа сторона Северной Кореи. В Министерстве народных вооруженных сил КНДР данный акт назвали «безумной провокацией».

Источник: www.kommersant.ru



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