В Индии модифицированный танк Т-90М «Прорыв» назван самым смертоносным в мире

08.03.2021, 13:12, Разное

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Индийские военные эксперты назвали российский модифицированный танк Т-90М «Прорыв-3» самым смертоносным в мире. По словам обозревателя из EurAsian Times Мансий Астхана, для этого боевую технику оснастили самыми передовыми технологиями.

Так, в рамках модернизации у танка Т-90М «Прорыв» повысится защита от противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Это позволит сделать боевую машину более «живучей». Кроме того, для обеспечения прироста производительности танк оборудовали новым двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил.

Обозреватель полагает, что эти модификации сделают танк Т-90М «Прорыв» самой смертоносной боевой машиной. Стоит отметить, что Минобороны РФ собирается впервые продемонстрировать испытания модернизированной техники, которую в ведомстве называют «танком будущего».

Источник: politros.com