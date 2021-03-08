Недооцененные сердечные проблемы женщин

08.03.2021, 13:00, Разное

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Сердечно-сосудистые болезни у женщин. Реже, но опаснее

Мужчины действительно страдают от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) несколько чаще женщин: у последних они развиваются на 5-10 лет позже, однако так происходит не всегда. Ученые установили, что в возрасте 55 лет под действием одинаковых факторов риска вероятность развития болезней сердца и сосудов у женщин и мужчин примерно одинакова. В реальности же получается, что у мужчин указанных факторов больше: например, они чаще ведут нездоровый образ жизни.

ССЗ могут представлять для женщин большую опасность, чем для мужчин. Например, в течение пяти лет после инфаркта у женщин чаще развивается сердечная недостаточность, у них выше риск смерти. Если у относительно молодой женщины диагностируется острый коронарный синдром (резкое ограничение поступления крови к сердцу), у нее гораздо выше, чем у мужчины, риск опасных исходов: смерти, инфаркта, инсульта, повторной госпитализации.

Женщины часто не помнят о главном убийце

Опрос, который был проведен в 2017 году, показал, что женщины волнуются о вероятности развития рака молочной железы в пять раз чаще, чем о ССЗ. При этом рак молочной железы – девятая по значимости причина смерти, а ишемическая болезнь сердца и инсульт – первая и вторая соответственно.

Факторы сердечно-сосудистого риска и женщины

Курение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 25% сильнее, чем у мужчин.

При сахарном диабете ССЗ у женщин развиваются на 44% чаще, чем у мужчин.

Гипертония чаще приводит к инфаркту женщин, чем мужчин.

Женщины реже, чем мужчины, поддерживают рекомендованный медицинскими организациями уровень физической активности (по американским данным).

Существуют чисто женские факторы, которые связаны с риском ССЗ: раннее начало месячных, ранняя менопауза, невынашивание беременности.

Есть все причины полагать, что женщины недостаточно хорошо осведомлены о факторах риска. Так, например, канадский опрос 2014 года показал, что менее половины из них знали, что риск ССЗ увеличивается от курения, а об опасности гипертонии и высокого уровня холестерина знали менее четверти. Назвать симптомы инфаркта смогли менее трети опрошенных, а 62% женщин с высоким сердечно-сосудистым риском считали его незначительным.

Проблема не только в пациентах, но и во врачах и ученых

Женщин до определенного времени не включали в клинические исследования лекарств. Например, полезность аспирина для людей с высоким сердечно-сосудистым риском на женщинах проверено не была. Проблема до сих пор не полностью решена – в последние годы женщин среди участников исследований часто не хватает.

Почему женщин часто лечат неправильно

Действие большей части препаратов, созданных до 1988 года, почти не исследовано на женщинах. При разработке лекарств до сих пор недостаточно учитываются особенности женского организма. В результате этого женщины получают лечение, которое не всегда им подходит.

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Исследование показало, что когда женщины младше 55 лет обращались к врачу с симптомами инфаркта миокарда, тот в 53% случаев считал, что жалоба не связана с сердцем. В другом исследовании вероятность неправильного диагноза инфаркта миокарда у женщин была выше на 59%, чем у мужчин. После госпитализации по поводу инфаркта женщины и мужчины часто получают неодинаковые рекомендации, женщин лечат менее интенсивно. После лечения женщины реже получают рекомендации пройти реабилитацию.

Симптомы инфаркта и инсульта у женщин

Инфаркт миокарда и инсульт у женщин чаще, чем у мужчин, протекает нетипично. Поэтому к жалобам женщин и врачи, и их близкие должны быть особенно внимательны.

Инфаркт миокарда

«Хотя у мужчин и женщин может быть боль в грудной клетке, будто слон сел на грудь, у женщин может быть инфаркт и без нее. Вместо этого женщины могут ощущать одышку, давление в нижней части груди, головокружение, резкую слабость, может упасть в обморок», – говорит Нека Голдберг (Nieca Goldberg), медицинский директор Центра женского здоровья Джоан Х. Тиш в Нью-Йорке.

По данным Американской кардиологической ассоциации, основные симптомы инфаркта для мужчин:

Сжимающая боль за грудиной.

Боль в шее, нижней челюсти или спине.

Тошнота или рвота.

Одышка.

Симптомы инфаркта у женщин:

Боль за грудиной (реже, чем у мужчин).

Боль или давление в нижней части грудной клетки или в верхней части живота.

Боль в шее, нижней челюсти или верхней части спины.

Тошнота или рвота.

Одышка.

Обмороки.

Нарушения пищеварения.

Выраженная слабость, головокружение.

Иллюстрация: МедПортал

Ишемический инсульт

Симптомы инсульта, аналогично, часто одинаковы у мужчин и женщин, но у женщин клиническая картина болезни может быть смазанной.

«У женщин чаще развиваются атипичные, нечеткие симптомы. У них инсульт может начинаться с утомления, спутанности сознания, общей слабости вместо слабости в одной половине тела», – объяснила доктор Пуджа Харти (Pooja Khatri), профессор Университета Цинциннати.

Иллюстрация: МедПортал

Американская кардиологическая ассоциация перечисляет следующие симптомы инсульта, общие для мужчин и женщин:

Асимметрия лица (угол рта и веко могут быть опущены).

Слабость в одной руке.

Нарушения речи и понимания речи.

Сильная головная боль по неизвестной причине.

Нарушение зрения.

Потеря координации, затруднения при ходьбе.

Специфические симптомы у женщин: