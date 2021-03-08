Следователь раскрыл подробности дела «скопинского маньяка»

08.03.2021, 12:54, Новости дня

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«Скопинский маньяк» Виктор Мохов якобы намеревался убить двух девушек, которых продержал в подвале у себя четыре года, сообщил следователь Дмитрий Плоткин.

«Он их называл кроликами. Говорил: «Придет время – и умрете вы. Я ваши тела закопаю. И ваши косточки никто не найдет», – сообщил Плоткин в эфире «России 24», передает канал 360.

Следователь также показал журналистам записку, не вошедшую в материалы дела. «Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. То же и люди», – говорилось в записке.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).

При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих ток-шоу.

Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.

До этого сообщалось, что сотрудники гостиницы «Верда» в Скопине отказались Мохова по причине ремонта и отсутствия мест.