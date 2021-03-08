Захарова объяснила, почему мужчина должен быть главным

08.03.2021, 12:54, Новости дня

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее родные и близкие наблюдают ее в основном в эфире телевидения.

Захарова, отвечая на вопрос телекомпании «Мир» о том, часто ли ее видят родные и близкие, шутливо сообщила: «Да, по телевизору». «Невозможно от чего-то не отказаться при таком графике», – добавила она, передает РИА «Новости».

«Я могу сказать, что я поняла это сразу, и я отказалась от всей части, которая связана с посещением каких-то мероприятий. Сейчас в связи с ковидом их практически нет, а раньше было очень много, где ты просто должен присутствовать бесцельно», – сообщила дипломат.

Также она добавила, что в ее жизни практически отсутствует шоппинг.

Захарова отметила, что не может утверждать, хорошая ли она мать и супруга. «Это надо семью спрашивать, я так за себя не могу сказать, я стараюсь», – сказала она.

«Иногда не получается, иногда сама понимаю, что могла стараться лучше или вообще могла стараться, а не старалась», – добавила представитель МИД.

Захарова, отвечая на вопрос «Дома главный муж?», сообщила, что «я вообще считаю, что мужчина главный». «Это моя внутренняя абсолютная убежденность», – сказала она.

«У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто, мне кажется, тогда мужчина перестает быть мужчиной, правда», – отметила дипломат.

Вместе с тем, по мнению Захаровой, ушло то время, когда дипломатия в РФ была преимущественно мужской профессией.

«У нас уже достаточно долгое время дипломатия российская имеет много прекрасных женских лиц. Это и послы, и постпреды при международных организациях, и генеральные консулы, и директора департаментов, и сотрудники центрального аппарата, и наших дипломатических ведомств», – сообщила Захарова.

Женщинам сегодня не нужно бороться за места в МИД, добавила дипломат. «Вы их можете видеть, слышать, читать, поэтому никому никуда не надо пробиваться», – сказала официальный представитель МИД.

«Если говорить о статистике, о количестве, ежегодно на работу принимается практически паритетное или даже большее число сотрудниц-девушек, выпускниц вузов. Так что еще раз хочу сказать: давайте оставим этот миф в прошлом. Вы даже можете пройтись по нашему департаменту информации и печати и увидеть и начальников отделов, и заместителя директора, и молодых сотрудников – девушек, женщин», – подвела итог Захарова.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности». Также с поздравлениями в адрес женщин выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.