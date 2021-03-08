В Турции указали на попытки США помешать Анкаре продавать свои вертолеты
08.03.2021, 12:54,
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Соединенные Штаты помешали поставкам 30 турецких вертолетов АТАК в Пакистан, тендер, возможно, получит Китай, сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын, говоря о последствиях санкций США против Турции из-за закупки С-400.
«США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США», – сказал Калын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Он добавил, что Анкара решила закупить С-400 из-за позиции США, которые отказались поставлять в Турцию ПВО Patriot на выгодных для нее условиях.
Также Калын заявлял, что попытка давления США на Турцию в ситуации с С-400 может привести к обратным последствиям.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у РФ второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона.
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