Мнение: Я куплю тебе дом (Украинский вариант)

08.03.2021, 12:46, Разное

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Довольно интересно, и свиней и собаку…, а в прочем, “наслаждаемся”!

Вот бы Танич услышал это издевательство.

Предоставлю вам комментарий на это убожество от одного свидомого (сознательного) украинского патриота:

Блатна пісня (блатний фольклор) – пісенний жанр, який оспівує важкий побут і звичаї кримінально-злочинного середовища, спочатку розрахований на середу ув’язнених і осіб, близьких до злочинного світу. Зародився в Радянському Союзі і згодом поширився в пострадянських країнах. В сучасному жанрі блатної музики стали писатися пісні, які виходять за рамки кримінальної тематики, однак зберігають її характерні особливості (мелодія, жаргон, оповідання, світогляд). C 1990-х років блатну пісню в російській музичній індустрії маркетують під назвою «російський шансон». В маршрутках коли чуешь, хочеться пику набити водію, але змінити світогляд швидко я бачу дуже важко, да і водіїв, якщо лупцювати, бабусь не ма кому буде возити. Тому я вам пропоную пісню на українській мові : “Дика качка на пруду 2”, з сучасним політичним підтекстом. Дуже багато не зовсім чесних людей рветься до влади. Сумно.

Переведём этот опус на русский язык:

Блатная песня (блатной фольклор) – песенный жанр, который воспевает тяжелый быт и нравы уголовно-преступной среды, изначально рассчитанный на среду заключенных и лиц, близких к преступному миру. Зародился в Советском Союзе и впоследствии распространился в постсоветских странах. В современном жанре блатной музыки стали писаться песни, которые выходят за рамки криминальной тематики, однако сохраняют ее характерные особенности (мелодия, жаргон, повествование, мировоззрение). C 1990-х годов блатную песню в российской музыкальной индустрии маркетируют под названием «Русский шансон». В маршрутках когда чуешь, хочется рожу набить водителю, но изменить мировоззрение быстро я вижу очень трудно, да и водителей, если лупцевать, бабушек Не ма кому будет возить. Поэтому я вам предлагаю песню на украинском языке : “Дикая утка на пруду 2”, с современным политическим подтекстом. Очень много не совсем честных людей рвется к власти. Грустно.

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