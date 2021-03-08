Принц Гарри и Меган Маркл поженились за три дня до официальной свадьбы, показанной по телевизору: “Об этом до сих пор никто не знал”

08.03.2021, 12:38, Разное

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Всем известно, что герцог и герцогиня Сассекские поженились 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Это была, пожалуй, самая звездная королевская церемония: в числе гостей были замечены Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, Том Харди и Шарлотта Райли, Джеймс Корден, Серена Уильямс и Алексис Оганян, Опра Уинфри, Джеймс Блант, Идрис Эльба, Приянка Чопра, Элтон Джон и многие-многие другие – их фотографии можно посмотреть здесь. Свадьбу транслировали в прямом эфире мировых телеканалов для миллионов телезрителей. Однако теперь стало известно, что, на самом деле, принц Гарри и Меган Маркл поженились за три дня до официальной церемонии, и в тот момент, когда они давали клятвы перед Богом, рядом с ними не было никого, кроме священника, Архиепископа Кентерберийского.

Мы поженились за три дня до той церемонии. Никто об этом не знал до этого момента. Мы позвонили архиепископу и просто сказали: “Послушайте, это зрелище, этот спектакль – для всего мира. Но мы хотим заключить наш союз только между нами”. Поэтому клятвы, которые висят в рамках в нашей комнате, мы произнесли друг другу, когда были вдвоем на заднем дворе с архиепископом Кентерберийским, – призналась Меган.

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В конце своего интервью Меган отметила, что после всего пережитого в королевской семье и их ухода из нее, они наконец обрели настоящее счастье:

Теперь мы и в буквальном, и в переносном смысле на другой стороне. Мы не выживаем, а процветаем. Все, что сейчас происходит – чудеса. Думаю, все, чего я так ждала, уже произошло.

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